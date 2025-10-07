Lazio, stangata del Giudice Sportivo: multa a Cataldi e tre ammonizioni

Confermate le ammonizioni a Romagnoli e Castellanos, mentre al capitano della Lazio è stata inflitta anche una sanzione economica

Il Giudice Sportivo ha reso note le proprie decisioni in merito alla sesta giornata di Serie A, che ha visto la Lazio di Maurizio Sarri fermata sul 3-3 all’Olimpico dal Torino di Ivan Jurić. Una partita spettacolare, ricca di gol ed episodi, che ha lasciato in eredità anche provvedimenti disciplinari significativi per i biancocelesti.

Danilo Cataldi, centrocampista romano e capitano della squadra, è stato invece punito per proteste nei confronti della terna arbitrale. Per lui, oltre al cartellino giallo, è arrivata anche una multa di 1.500 euro, aggravata dal suo ruolo di capitano.

La sanzione a Cataldi

Il caso di Cataldi merita un approfondimento. Il regista biancoceleste, cresciuto nel vivaio della Lazio e punto di riferimento nello spogliatoio, è stato sanzionato non solo per l’atteggiamento polemico, ma anche perché, in quanto capitano, il suo comportamento è stato ritenuto più grave. La normativa infatti prevede un’aggravante per chi indossa la fascia, in quanto rappresentante ufficiale della squadra sul terreno di gioco.