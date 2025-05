Serie A, la Lazio di Baroni ha subito troppi gol: il dato allarmante sulle reti incassate dai biancocelesti

Serie A, l’allarmante statistica sulle reti incassate da inizio stagione dalla Lazio di Baroni in questa competizione: il dato shock

Quest’anno l’agognata corsa alla quarta posizione di Serie A vede anche in lizza la Lazio di Baroni che si sta facendo strada con le unghie in un vertice di classifica decisamente molto bollente.

Oltre ai biancocelesti, a concorrere per la corsa Champions, ci sono infatti anche Roma, Bologna e Juventus che non vogliono concedere nulla ai capitolini, i quali hanno un grosso svantaggio. Stando a quanto riportato quest’oggi da La Repubblica, il dato sui gol subiti dagli aquilotti sarebbe molto preoccupante. La Lazio è infatti l’undicesima squadra in Serie A per gol subiti. Un dato che rende quasi sorprendente il fatto che si stia ancora giocando il quarto posto con le altre superpotenze del nostro campionato.