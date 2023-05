Serie A, Lazio al secondo posto? Tutti i possibili risultati

Lazio, il club biancoceleste dopo la Champions punta a blindare al secondo posto: i possibili risultati utili

Archiviato l’obiettivo Champions, la Lazio non è ancora sazia e vuole conquistare il secondo posto in classifica per l’accesso diretto in supercoppa. I biancocelesti dovranno vedersela con l’Inter a due punti in meno della formazione di Sarri, e qualora dovesse vincere contro l’Empoli non dovrà vedere il risultato della squadra di Inzaghi. Ecco tutte le possibili combinazioni

LA LAZIO ARRIVA SECONDA SE:

– Vince

Pareggia a Empoli e l’Inter non vince

Perde e l’Inter non vince

Tutte le altre combinazioni di risultati premiano l’Inter.