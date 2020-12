Serie A, la Juve torna a grande: per Milan ed Inter vietato fallire

La Juve demolisce il Parma e aggancia l’Inter a -1 dal Milan. Pioli e Conte non possono sbagliare, Roma e Napoli rischiano di perdere altro terreno

Era la partita che Pirlo stava aspettando da inizio stagione. E’ presto per capire se sarà quella della svolta, ma in campo contro il Parma i presupposti si sono visti tutti. Juve feroce, pragmatica, intensa, capace di gestire la partita dal primo all’ultimo minuto. Come in Champions.

E come molto spesso riusciva ad essere la squadra di Allegri. Con Ronaldo valore aggiunto, incastonato in un gruppo compatto e non più solista isolato, se gioca sempre così la Juve non solo è favorita ma fa addirittura paura per la corsa scudetto. Ecco perché per scacciare i fantasmi bianconeri Milan e Inter oggi non possono fallire.