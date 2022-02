Serie A, la classifica degli ascolti: la posizione della Lazio

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ecco i dati Auditel degli ascolti delle squadre di Serie A: la posizione della Lazio

Tra il -20% e il -50%. È questa il range della differenza – scrive Calcio&Finanza – di ascolti rilevati da Auditel per le singole squadre nel corso della prima metà del campionato 2021/22 rispetto al girone d’andata della scorsa stagione.

Nella graduatoria riportata da Italia Oggi, per il 21/22 troviamo in testa il Milan con 15,8 milioni di spettatori complessivi, seguito da Inter (15,3 milioni) e Juventus (14,5 milioni). La Lazio si trova, invece, all’ottavo posto con 6,8 milioni di spettatori. Un numero di molto inferiore rispetto alla passata stagione, con una perdita per i biancocelesti del -34,4%.