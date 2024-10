Serie A, la classifica aggiornata dopo Atalanta-Verona 6-1

Serie A, alla luce della roboante vittoria dei bergamaschi ecco come cambia la classifica in attesa della Lazio

Si chiude il sabato di serie A con la roboante e netta vittoria per l’Atalanta di Gasperini, la quale nel match casalingo contro il Verona non ha dato alcun scampo alla squadra di Zanetti. Alla luce della netta vittoria per 6-1 dei bergamaschi, e in attesa della partita di domani della Lazio questa è la classifica di serie A

Napoli 22*

Inter 17

Juventus 16

Atalanta 16*

Udinese 16*

Milan 14

Torino 14*

Fiorentina 13

Lazio 13

Roma 10

Empoli 10

Bologna 9

Como 9*

Cagliari 9*

Verona 9*

Monza 7

Parma 7

Genoa 6

Lecce 5*

Venezia 4