Kayode: «Felice per il primo gol, contro la Lazio la porta sembrava stregata» Le parole del terzino della Fiorentina

Ai microfoni di Michael Kayode, terzino della Fiorentina, è tornato a parlare della vittoria sulla Lazio, ai microfoni di Radio Sportiva:

«Sinceramente non me l’ero immaginato il primo gol in Serie A, ho seguito il percorso ed è arrivato. In un bellissimo momento della partita contro la Lazio. Sembrava stregata, abbiamo preso addirittura cinque pali ma ero convinto che ce la saremmo portata a casa per come stavamo giocando»