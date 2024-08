Serie A, in campo Torino e Inter: i risultati degli anticipi del venerdì

Serie A, alla luce dei primi due anticipi del terzo turno di campionato ecco come sono andati i risultati del venerdì

In attesa del ritorno in campo dell’Italia dopo il flop europeo, la serie A apre il terzo turno di campionato con i primi due anticipi del venerdì tra Venezia Torino, e Inter Atalanta. Al Penzo di Venezia la formazione di Vanoli prende i tre punti grazie allo 0-1 firmato da Coco, mentre l’Inter annichilisce l’Atalanta con un netto 4-0, e consente al momento ad entrambe di andare in vetta a quota 7