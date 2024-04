Serie A, il Napoli ferma la Roma, vince l’Atalanta: la classifica aggiornata dopo i due match delle 18

Risultati importanti per la Lazio dai match delle 18 appena terminati: pareggia la Roma, che sul campo del Napoli non va oltre il 2-2, mentre vittoria facile per l’Atalanta, che batte 2-0 l’Empoli in casa. Ecco la classifica aggiornata

Inter 89*

Milan 70*

Juventus 65*

Bologna 63*

Roma 59*

Atalanta 57**

Lazio 55*

Napoli 50*

Fiorentina 47**

Torino 46*

Monza 44*

Genoa 39**

Lecce 36*

Cagliari 32**

Hellas Verona 31*

Empoli 31*

Frosinone 31*

Udinese 28*

Sassuolo 26**

Salernitana 15*

*una partita in più

** una partita in meno