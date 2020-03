Serie A, Gravina: «Se si dovesse ricominciare e andare oltre luglio…»

Serie A, le parole del presidente della Figc in merito ad una possibile ripresa del campionato anche nei mesi estivi

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato della situazione relativa ai campionati per l’emergenza Coronavirus. Ecco le sue parole Adnkronos.

«Siamo in stretto contatto con la Uefa e con la Fifa, per quanto riguarda le rispettive competenze, e crediamo molto nel supporto che il massimo organismo europeo può in questo momento dare a tutte le Federazioni. Bisogna tener conto che se si dovesse andare oltre il mese di luglio ci sarebbe ancora un altro mese che servirebbe per mettere a punto la macchina organizzativa».