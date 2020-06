Serie A, Giulini: «Quarantena di squadra senza senso. Un nuovo stop…»

Il presidente del Caglari, intervenuto ai microfoni di Radio Rai, ha detto la sua sulla ripresa del campionato

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, è intervenuto ai microfoni di Radio Rai per parlare della ripresa della Serie A. Ecco le sue parole:

«Abbiamo festeggiato il Centenario in piena pandemia, abbiamo passato un sabato particolare e pieno di ricordi. Occorre essere positivi ma naturalmente siamo un po’ preoccupati dal fatto che con un positivo tutta la squadra dovrebbe andare in quarantena, questo metterebbe a rischio la Serie A. Siamo gli unici in Europa ad aver fatto questa scelta e non ne capisco il senso. La situazione è già complicata così, in caso di nuovo stop si creerebbe un danno atroce per tutto il calcio italiano».

ALGORITMO – «Gravina, insieme a Dal Pino, De Siervo e Balata, hanno fatto un grande lavoro in questi mesi. Se ripartiamo gran parte del merito è di Gravina e prima di criticare un algoritmo dobbiamo capire come funziona. Non so ancora come funziona ma serve rispetto».