Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo dopo la quinta giornata: per la Lazio...

Serie A, ufficiali i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo la quinta giornata: per la Lazio solo un’ammonizione

La quinta giornata di Serie A 2025/26 si è conclusa e, come di consueto, sono arrivate le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo. Nel comunicato diffuso dalla Lega, la situazione disciplinare della Lazio è risultata piuttosto leggera: l’unico provvedimento riguarda Danilo Cataldi, centrocampista romano classe 1994 e punto di riferimento della mediana biancoceleste.

Cataldi ha ricevuto la sua prima ammonizione stagionale durante la sfida contro il Genoa, match che ha visto la squadra di Sarri, allenatore subentrato in estate sulla panchina laziale, impegnata in una gara combattuta. L’ammonizione, confermata dal Giudice Sportivo, rappresenta l’unica sanzione riportata dal club capitolino nel referto ufficiale.

Lazio, situazione disciplinare sotto controllo

Rispetto ad altre squadre di Serie A che hanno accumulato cartellini e squalifiche già nelle prime giornate, la Lazio può ritenersi soddisfatta della propria condotta in campo. La gestione disciplinare è infatti un aspetto fondamentale per mantenere equilibrio e continuità, soprattutto in una stagione che vede i biancocelesti impegnati non solo in campionato ma anche nelle competizioni europee.

Cataldi, cresciuto nel settore giovanile della Lazio e ormai leader dello spogliatoio, rappresenta un elemento chiave per Sarri grazie alla sua capacità di impostare il gioco e garantire equilibrio tra difesa e attacco. La sua ammonizione non avrà conseguenze immediate, ma resta un segnale da monitorare in vista delle prossime sfide.

Prossimi impegni e prospettive

La Lazio, che punta a confermarsi tra le prime posizioni della classifica, dovrà mantenere alta l’attenzione anche sul piano disciplinare. Con giocatori di esperienza la squadra ha bisogno di continuità e di evitare squalifiche che potrebbero pesare nei momenti cruciali della stagione.

Il comunicato del Giudice Sportivo, dunque, non porta particolari preoccupazioni a Formello: la Lazio esce dalla quinta giornata con un bilancio positivo sul fronte disciplinare, limitandosi alla sola ammonizione di Cataldi. Un segnale incoraggiante per Sarri, che potrà contare su tutti i suoi uomini in vista dei prossimi impegni di Serie A.