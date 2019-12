Serie A, Gasperini: «I primi due posti sono già scritti, ma per la corsa Champions…»

Serie A, le parole del tecnico dell’Atalanta Gasperini sul campionato e soprattutto sulla corsa Champions

L’Atalanta c’è ma non è la sola a lottare per un posto in Champions nella prossima stagione, L’allenatore dei bergamaschi Gasperini ha detto la sua in merito ai microfoni di Radio Rai.

«Credo che il campionato non sia ancora definito nei valori. La Roma sta crescendo e la Lazio ha fatto un exploit enorme. Il Cagliari poi è la vera grande sorpresa. Poi ci sono Napoli, Milan, Torino e Fiorentina che possono risalire e togliere tanti punti a tutti. A parte i primi due posti questa è una Serie A ancora tutta da decifrare».