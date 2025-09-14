Serie A, le formazioni di Milan Bologna: le scelte del match - Lazio News 24

News
Serie A, le formazioni di Milan Bologna: le scelte del match
Oggi la sfida valida per la terza giornata di Serie A Milan Bologna (oltre alla squadra della Lazio). Ecco gli schieramenti
MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Santi Gimenez. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Nkunku, Pulisic, Balentien. All. Massimiliano Allegri.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. A disp.: Ravaglia, Happonen, Moro, Bernardeschi, Rowe, Tomasevic, Odgaard, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Gonzalez, Vitik. All. Vincenzo Italiano