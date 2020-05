Serie A, domani il calendario ufficiale: quando gioca la Lazio?

Serie A, in attesa del calendario ufficiale, Sky Sport ha rilasciato qualche indiscrezione su date e orari dei match

Grande attesa per l’uscita del calendario ufficiale della Serie A, che salvo imprevisti sarà pubblicato domani.

Nel frattempo, Sky Sport, ha rilasciato qualche indiscrezione su date e orari di alcuni match. Secondo l’emittente satellitare, la Lazio dovrebbe tornare in campo contro l’Atalanta mercoledì 24 giugno alle 21.45, mentre Lazio–Milan, valida per la 30esima giornata si dovrebbe disputare sabato 4 luglio, alle 21:45. Infine, lo scontro diretto con la Juve sarebbe previsto per lunedì 20 luglio alle 20.45.