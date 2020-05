Serie A, slitta la decisione del Cts sugli allenamenti collettivi

Il Comitato tecnico-scientifico (Cts) avrebbe dovuto prendere una decisione riguardo gli allenamenti collettivi, ma bisogna aspettare

Dopo aver preso in analisi il protocollo proposto dalla FIGC, il Comitato tecnico-scientifico (Cts) avrebbe dovuto prendere una decisione riguardo gli allenamenti collettivi per la Serie A e non solo dal 18 maggio.

Secondo la Gazzetta.it, la task force si sarebbe riunita oggi ma non sarebbe riuscita a deliberare una sentenza. Il tutto sarebbe rimandato a domani, giorno in cui la valutazione dovrebbe essere inviata al Ministro della Salute. Rimane invariato comunque l’ottimismo delle ultime ore.