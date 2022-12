Serie A, De Laurentiis spinge per il campionato a 18 squadre: la proposta

Serie A a 18 squadre, è questa la proposta di De Laurentiis – presidente del Napoli – per il campionato italiano

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Mattino, il presidente Aurelio De Laurentiis si batterà ancora per la riduzione delle squadre di Serie A da 20 a 18.

Nella riunione di Lega in programma nel pomeriggio, De Laurentiis cercherà di convincere gli altri 19 esponenti che quello di 20 formazioni ai nastri di partenza è un numero eccessivo e quindi sarebbe necessario portarlo a 18, se non addirittura a 16 come avveniva negli anni ’80, quando la Serie A era al top delle competizioni nazionali.