Serie A, De Laurentiis e Casini pensano al Mundialito: i dettagli

De Laurentiis starebbe organizzando con il neo presidente della Serie A Casini il Mundialito negli Emirati Arabi: le ultime

Secondo Tuttosport, Aurelio De Laurentiis sarebbe attivissimo con Lorenzo Casini, neo presidente della Serie A, per quanto riguarda l’organizzazione del Mundialito nel periodo in cui il campionato sarà fermo per il Mondiale in Qatar. L’a.d. della Lega De Siervo è a lavoro per organizzarlo negli Stati Uniti, ma il patron del Napoli avrebbe in mente gli Emirati Arabi come destinazione.

L’idea di De Laurentiis avrebbe anche un altro scopo: ovvero quella di trovare nuovi finanziatori per i diritti tv della Serie A, ancora invenduti in Medio Oriente e in Nord Africa. Il presidente azzurro, inoltre, avrebbe già trovato dei finanziatori per il Mundialito ad Abu Dhabi.