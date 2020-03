Serie A, Costacurta: «I playoff dovrebbero premiare Juve e Lazio»

Serie A, Alessandro Costacurta si è espresso in merito all’ipotesi di concludere il campionato con i playoff

Il futuro della Serie A è divisio tra l’ipotesi di riprendere il campionato a maggio, facendo slittare Euro 2020, e l’idea playoff. In merio a questa possibilità, è intervenuto a SkySport24, Alessandro Costacurta, che ha dichiarato:

«Io farei a quattro ma sono aperto anche a sei squadre. Le prime giornate dei playoff potrebbero essere Atalanta-Roma e Inter-Roma, la vincente andrebbe ad incontrare una la Juventus e l’altra la Lazio. Gli stessi risultati più avanti in classifica andrebbero a premiare quella più avanti in classifica. A me piace che le prime due vengano premiate, ma i playoff che premiano le migliori classificate vanno in quella direzione. Questa è un’emergenza, a me piace, ad altri no. Io però amo certi sport americani dove i playoff sono di casa»