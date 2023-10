Serie A, classifica aggiornata: Lazio in zona Europa ad un punto dalla Roma

Cambia ancora la classifica della Serie A, la Roma scavalca la Lazio che rimane comunque in zona Europa ad un punto dai giallorossi

Gran passo avanti in classifica della Lazio che con la vittoria di ieri sul Sassuolo arriva a toccare la zona valida per le competizioni Europee. In attesa dell’Atalanta i biancocelesti rimangono ad un punto dalla Roma, vincente questo pomeriggio con il Monza. Ecco quindi la classifica aggiornata. (* una partita in più).

1° Inter 22*

2° Milan 21

3° Juventus 17

4° Fiorentina 17

5° Napoli 17*

6° Roma 14*

7° Atalanta 13

8° Lazio 13*

9° Frosinone 12

10° Lecce 12

11° Monza 12*

12° Bologna 11

13° Sassuolo 10*

14° Torino 9*

15° Genoa 8

16° Verona 8*

17° Udinese 5

18° Empoli 4

19° Salernitana 3

20° Cagliari 2