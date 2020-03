Serie A, Caputo segna ed esulta lanciando un messaggio FOTO

Allo scadere del primo tempo della gara tra Sassuolo e Brescia, Caputo porta avanti i suoi ed esulta mandando un bel messaggio a tutti

Al termine dei primi 45 minuti, il Sassuolo è in vantaggio per 1-0 sul Brescia di Balotelli, il quale non avrebbe voluto giocare a causa dell’emergenza Coronavirus che sta bloccando l’intero paese.

A sbloccare il match ci ha pensato Francesco Caputo allo scadere. Ciò che ha colpito non è stato il gesto tecnico che ha portato alla rete, bensì il modo in cui il numero 9 neroverde ha festeggiato. L’attaccante è corso verso la panchina ed ha preso un foglio mostrandolo alla prima camera disponibile. Sul pezzo di carta c’era scritto: «Andrà tutto bene. #Restateacasa». Gesto nobile che unisce ancor di più l’intero popolo italiano. Solo insieme si può sconfiggere questo virus e Caputo lo sa bene.