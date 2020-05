Serie A, Cannavaro: «Assurdo ripartire ora. E sul taglio stipendi..»

L’ex campione del mondo Cannavaro ha detto la sua sulla ripresa della Serie A e sul taglio stipendi

Intervenuto ai microfoni de ilmattino.it, l’ex difensore della Juventus e dell’Italia Fabio Cannavaro ha detto la sua sulla ripresa della Serie A e sul taglio stipendi, illustrando la situazione in Cina.

«Qui il campionato dovrebbe ripartire in ottobre, mi sembra assurdo che in Germania si giochi e in Italia quasi. Stiamo parlando di rispetto della vita delle persone. Taglio stipendi? In Cina la federazione ha proposto un taglio del 50 per cento sui compensi negli ultimi tre mesi. Il problema non è questo perché i calciatori rappresentano la parte migliore del calcio».