Serie A, il pres. dei Medici sportivi: «Allenamenti rimandati a Pasqua»

Tornare sui campi di allenamento? L’opzione ha fatto discutere e diviso i presidenti dei vari club: Casasco ha fatto il punto

La questione allenamenti fa ancora discutere. Nell’occhio del ciclone ci è finito anche Lotito che avrebbe voluto far tornare la Lazio – in piena sicurezza – sul campo di Formello proprio oggi, prima di arrendersi e rinviare le sessioni. A Sport Mediaset, è intervenuto il Presidente dei Medici Sportivi, Casasco, per fare chiarezza:

«La data del ritorno in campo per gli allenamenti rischia di essere spostata. Si è proposto di posticiparla a Pasqua, ma finché non si parlerà di riprendere le attività nelle fabbriche e nelle industrie non credo si discorrerà di calcio. Adesso serve una responsabilità collettiva e non dei singoli individui in un momento di estrema emergenza sanitaria ed economica. Anche gli allenamenti, quindi, riprenderanno quando tutto il Paese sarà rimesso in sicurezza e quindi forse anche lo stesso campionato potrà essere ulteriormente rimandato di qualche settimana. Penso quindi che gli allenamenti si possano spostare a Pasqua».