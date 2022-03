Serie A, colpaccio Spezia. Pari a Salerno

Due gli anticipi in programma alle ore 15 in questo sabato della 29esima giornata di Serie A: ecco i risultati

Erano due gli anticipi in programma alle ore 15 in questo sabato della 29esima giornata di Serie A. A spiccare è la vittoria dello Spezia, che batte il Cagliari in uno scontro diretto in chiave salvezza. Di Erlic e Manaj le reti dei liguri.

Pareggio invece tra Salernitana e Sassuolo. Campani avanti con Bonazzoli, ma poi arriva la rimonta neroverde, firmata da Scamacca e Traoré. Nella ripresa Djuric acciuffa il 2-2, che però serve a poco.