Serie A, oggi in programma tre partite

Dopo il pari di ieri sera tra Juventus e Torino nel derby della Mole, oggi in Serie A sono in programma ben tre partite.

Ad aprire le danze, alle ore 15, sarà Sampdoria-Empoli, in un match importante in chiave salvezza. Alle ore 18 sfida dal profumo europeo tra Roma e Verona. Chiuderà il sabato della 26esima giornata di Serie A Salernitana-Milan, con i rossoneri che vogliono confermare il primato e i campani che cercano punti per sperare ancora.