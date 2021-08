Pellissier ottiene il via libera: nasce l’FC Chievo 1929. Le ultime

Sergio Pellissier non è riuscito a salvare per tempo il club, ma ora ha la sua società: fondata l’FC Chievo 1929

Sergio Pellissier salva il Chievo. La storica bandiera del club veneto ha ottenuto il via libera per l’affiliazione alla Figc, dando vita a una nuova società, l’FC Chievo 1929, dopo che nei giorni scorsi era fallito il tentativo di salvare l’AC ChievoVerona, escluso dai campionati professionistici per inadempienze tributarie.

Queste le sue parole riportate da l’Arena: «Questo era il primo passo. La società ora è lì per essere messa in piedi. Da dove ripartirà? Terza, o seconda categoria. Dove sarà possibile. Ma è fondamentale ripartire. Io non mollo niente, per il Chievo non posso arrendermi davanti alle prime difficoltà».