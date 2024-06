Serena su Zaccagni: «Vi racconto tutto su chi è Mattia»

Serena, l’ex tecnico del Venezia ha parlato in una curiosa intervista di Mattia Zaccagni rilasciando queste parole

ZACCAGNI – Ho gioito un pò più del solito, per come è arrivato il gol e anche perché Mattia è un pò anche una nostra creatura. Un prodotto del lavoro fatto con il Venezia, dove ha mosso i suoi primi passi nel calcio professionistico. Credo che questo gol sia stato, un pò per tutti, una liberazione. Lui da noi giocava titolare, non in quanto giovane, ma per le capacità che aveva dimostrato e che erano superiore anche ai più esperti e a calciatori che avevano già giocato tra i professionisti. Aveva delle qualità visibili. Poi ha avuto un percorso di crescita costante, nel corso delle sue varie esperienze in giro. Penso che nella sua carriera sia stato fondamentale soprattutto un passaggio, ovvero quando lo hanno avvicinato di più alla porta, rispetto a quello che faceva all’inizio. Noi giocavamo con il 4-3-1-2 e io lo facevo giocare mezzala. Poi è stato Juric ad avere questa intuizione e lo ha avvicinato alla porta, cambiando un pò la sua carriera. Quella visione è stata determinante perché più vicino alla porta lui può dare il meglio di sè