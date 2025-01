Serbia, omaggi a Sinisa Mihajlovic nella nuova maglia della nazionale? Le ultime

La Serbia cambia sponsor tecnico e passa con gli italiani di Macron: nella prossima maglia ci sarà un omaggio a Sinisa Mihajlovic

La nazionale della Serbia, come riportato da Telegraf.rs, sta per cambiare sponsor tecnico: scaduto l’accordo con Puma, il nuovo fornitore potrebbe essere l’italiana Macron e starebbe pensando ad inserire nella prossima maglia della nazionale serba degli elementi che rendano omaggio a Sinisa Mihajlovic.

Venuto a mancare nel 2022 a Roma, Sinisa e la sua famiglia avevano eletto l’Italia a sua seconda casa, visti i trascorsi in giro per tutto il paese tra Lazio, Sampdoria, Inter e Bologna. Per questo motivo non c’è da stupirsi che la casa d’abbigliamento sportivo bolognese voglia omaggiarlo.