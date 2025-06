Ex Lazio, Keità Balde rinnova con il Monza. Le cifre

Ex Lazio: l’ex Keità Balde ha deciso di continuare a vestire la maglia del Monza, rinnovando il proprio contratto per due anni

Dopo 4 stagioni in maglia biancoceleste, Keità Balde ha girato l’Europa, per poi tornare in Italia, prima nel Cagliari e poi nel Monza. Arrivato nel calciomercato invernale, l’ex Lazio ha collezionato 11 presenze, condite da 2 assist. La società lombarda ha deciso di premiarlo con una nuova proposta per allungare il proprio contratto, che ha puntualmente accettato. Di seguito, il comunicato del Monza:

«AC Monza comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive di Keita Balde fino al 30 giugno 2027.

Arrivato in Brianza lo scorso febbraio, l’attaccante ha collezionato 11 presenze e 2 reti in biancorosso, distinguendosi per il suo talento e la sua personalità dentro e fuori dal campo. L’avventura insieme continua, complimenti Keita!»