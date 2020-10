Serbia, Milinkovic: «Non ci credo di aver segnato in una gara così importante!»

Milinkovic, il gigante della Lazio, è stato protagonista della rimonta (e della vittoria) della Serbia nella gara contro la Norvegia

Protagonista anche con la Serbia. Milinkovic, nella gara di ieri sera contro la Norvegia, è partito dalla panchina in un momento di difficoltà per la sua squadra. Gli sono bastati pochi minuti per riportare il risultato in parità e poi ribaltarlo, regalando alla sua Nazionale l’accesso alla finale dei playoff, in vista di Euro2020. Al termine del match, ecco le sue parole:

«Torniamo in Serbia felici e soddisfatti. Non riesco ancora a credere di aver segnato il primo gol in nazionale e poi il secondo in una partita importante come questa. Siamo tutti contenti, ma sappiamo che non è ancora finita e che ci aspetta una partita ancora più decisiva».

«Certo che volevo tirare, era una buona opportunità per segnare. Penso che ogni giocatore avrebbe fatto lo stesso se fosse stato al mio posto. Subentro? Questa era la tattica dell’allenatore, ha deciso di farmi partire dalla panchina. Alla fine tutto è andato come doveva andare. Torniamo a Belgrado felici e soddisfatti».