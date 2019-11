Serbia, Milinkovic convocato per i prossimi impegni

Milinkovic-Savic è stato convocato dalla Serbia

La Serbia, nelle prossime due partite contro Lussemburgo ed Ucraina, cercherà di ottenere l’accesso diretto agli Europei del 2020. In vista del doppio impegno, in programma rispettivamente il prossimo 14 e 17 novembre, il CT Tumbakovic ha convocato 28 calciatori, tra cui il ‘Sergente’ Milinkovic-Savic. Oltre al centrocampista della Lazio, nell’elenco figurano altri quattro calciatori che militano in Serie A: Djuricic (Sassuolo), Maksimovic (Napoli), Kolarov (Roma) e Milenkovic (Fiorentina). Per arrivare al secondo posto nel proprio girone, la Nazionale dovrà imporsi su entrambe le avversarie e sperare in una non-vittoria del Portogallo.