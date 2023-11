Semplici su Lazzari: «Orgoglioso del suo percorso, una vera soddisfazione» Le parole del tecnico

Intervistato da TMW, il tecnico Leonardo Semplici, ha parlato del percorso del terzino della Lazio, Manuel Lazzari, suo vecchio giocatore ai tempi della SPAL:

«È sempre bello quando ritrovo calciatori che ho allenato come Lazzari, Mancini o Bernandeschi. Spero di aver dato loro qualche spunto e di averli accompagnati in questo percorso. Lazzari lo sento un po’ più mio, abbiamo lavorato insieme 4 anni e qualche stagione prima sembrava quasi che dovesse smettere di giocare. Io gli ho dato fiducia ma se oggi è in Nazionale il merito è tutto suo. Mi inorgoglisce il suo percorso, è una vera soddisfazione»