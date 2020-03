Scudetto, Sissoko: «Ottimo campionato della Lazio ma vincerà la Juventus»

L’ex centrocampista crede ancora nella forza juventina anche se riconosce il grande cammino della squadra di Inzaghi

Campionato molto combattuto, con la corsa a tre tra Lazio, Juventus e Inter che sta emozionando tifosi e appassionati della Serie A. Il sogno dei biancocelesti, una delle grandi sorprese di quest’anno, si sta consolidando grazie al primo posto in classifica con 62 punti e lo stop forzato di bianconeri e nerazzurri per via dell’emergenza sanitaria. Nonostante i ventuno risultati utili consecutivi, c’è chi crede che ci sarà sempre lo stesso vincitore: Momo Sissoko, ex bianconero, ha detto la sua a juvenews.eu:

«Secondo me la Juve è favorita. La Lazio sta facendo un ottimo campionato ma i bianconeri sono favoriti. Hanno una squadra incredibile con dei giocatori fortissimi e credo che alla fine vincerà la Juve».