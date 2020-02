Scudetto, Klopp ha la sua preferita: «Scelgo la Lazio perché ci sono Leiva e Immobile!»

Scudetto, le parole dell’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp sulla sua preferita per il primo posto in un’intervista a 90° Minuto

Mai come quest’anno la corsa allo scudetto è così avvincente e vede ben tre sqaudre concorrere al primo posto. Juventus, Inter e Lazio sono lì a un punto di distanza fra loro per continuare a far sognare i propri tifosi. Dall’Inghilterra però c’è qualcuno che ha già espresso la sua preferita: l’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha rilasciato un’intervista a 90° Minuto e ha detto il suo nome: è la Lazio di Simone Inzaghi. Ecco le sue parole:

«Mi dispiace per il mio amico Sarri e per Conte ma la Lazio ha in rosa Lucas Leiva, un nostro grande ex, e inoltre un mio ex calciatore, Ciro Immobile. Quindi io dico Lazio per il campionato italiano».