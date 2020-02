Lazio, Crosetti: «Non c’è alcun motivo per non parlare di vittoria dello scudetto»

Lazio, le parole del giornalista Maurizio Crosetti sulla possibilità della vittoria dello scudetto nel suo editoriale su La Repubblica

Il sogno biancoceleste continua: la Lazio sta facendo sognare tutti, da grandi a piccini, salendo sempre di più sul tetto della Serie A. Dopo la vittoria in rimonta contro l’Inter, i biancocelesti si trovano a quota 56 punti in classifica, stazionando al secondo posto e a un punto sotto la capolista Juventus. La partita di ieri ha alimentato in molti l’idea che i capitolini possano veramente credere nel primo posto e tra questi c’è anche Maurizio Crosetti, giornalista de La Repubblica che ha parlato così nel suo editoriale:

«Non c’è motivo per non pensare che la Lazio possa vincere lo Scudetto. Ha battuto la Juve e l’Inter con un’indiscutibile larghezza di mezzi e modi, è completa, molto forte in difesa, robustissima nel mezzo e formidabile in attacco, ma soprattutto non ha fessure, non ha visibili cedimenti. Ieri Sarri si è preso cascate di fischi per colpa di una Juve abbastanza ingrippata contro un Brescia pieno di assenze, con il terzo portiere al debutto e pure in dieci dopo poco più di mezzora. Ma come contro il Milan in Coppa Italia, quelli con l’uomo in meno sembravano i bianconeri (e in effetti mancava Ronaldo). La Juve continua ad essere la squadra dei giocatori più che del bel gioco, a volte può bastare ma quasi sempre no. La Lazio ha entrambe le cose, giocatori e gioco. Ma la Juve adesso ha di nuovo Giorgione Chiellini, e questo può contare tanto».