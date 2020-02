Scudetto, Compagnoni: «La Lazio ha il 20% delle possibilità di riuscita»

Scudetto, il giornalista Maurizio Compagnoni ha detto la sua sulla corsa al primo posto ai microfoni di Sky Sport

Una lotta a tre che sta appassionando tutti, tifosi e non, che si deciderà match dopo match. L’ultima giornata di Serie A ha sconvolto la classifica con Inter e Juventus in testa a 54 punti mentre la Lazio un gradino sotto a 53. Il giornalista Maurizio Compagnoni ha detto la sua sulla corsa al primo posto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:

«Fino alle 21.30 di domenica non avevo dubbi, la mia favorita era la Juventus. Dopo il secondo tempo del derby di Milano inserisco anche l’Inter. Diciamo che Juventus e Inter hanno il 45% e la Lazio il 10%. Anzi per la Lazio il 10% è poco,rettifico con Juventus 40%, Inter 40% e Lazio 20%.Tra i pro dico che la Lazio non ha le coppe e questo è fondamentale. Un altro pro è che quando la fortuna gira dalla tua parte vuol dire che è il tuo anno. Il contro può essere la rosa non ricchissima, fermo restando che tre o quattro giocatori buoni in panchina ci sono. Nella Lazio ci sono molti giocatori con capacità realizzative. Caicedo sta facendo bene, Correa, Luis Alberto e Milinkovic possono segnare di più. Luis Alberto in Inghilterra non aveva fatto bene, però su Tare sono prevenuto in positivo: se sceglie un giocatore difficilmente lo sbaglia».