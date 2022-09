Scopigno Cup, la Lazio Under 17 perde in finale contro la Fluminense: il tabellino

La Lazio Under 17 perde in finale la Scopigno Cup contro i brasiliani del Fluminense: il tabellino

Vince la Fluminense la trentesima edizione della Scopigno Cup: ad Amatrice i brasiliani vincono per 3-1 contro la Lazio. Elias e Brasilia segnano le prime due marcature nel primo tempo. Nel secondo tempo la Lazio accorcia le distanze con Cuzzarella, ma Elias porta il punteggio sul 3-1 e la vittoria per i sudamericani che dopo le vittorie in Svizzera e in Olanda firmano il tris anche in Italia.

SS Lazio vs Fluminense FC 1-3 (FINALE TORNEO)

SS LAZIO (4-2-3-1) : Renzetti; Ceccarelli, Ercoli, Silvestri (C), Barone (22′ Volpe), Cesari, Ferrari, Marinaj (22′ Paolocci [C]), Serra, Gelli (57′ Gningue), Sessa (36′ Cuzzarella).

A disp.: Ciardi (GK), Bordoni, Stano.

All.: Terlizzi.

FLUMINENSE FC (4-2-2-2) : Antônio Carlos; Júlio César, Gorgulho, Janderson, Riquelme; Fábio (C), Wallace; Matheus Pedro (70′ Isaque), Víctor Kauan; Kauã Elias, Brasília (62′ Matheus Reis).

A disp.: Gustavo, Mateus Esteves, Kelwin, Dayvisson (GK).

All.: Larocca.

Arbitro: Sig. Mattia Ubaldi di Roma 1.

Assistente 1: Sig. Andrea Zezza di Ostia Lido.

Assistente 2: Sig. Alessandro Rastelli di Ostia Lido.

Marcatori: 2′ Kauã Elias (Fluminense FC), 21′ Brasília (Fluminense FC), 46′ Cuzzarella (SS Lazio), 53′ Kauã Elias (Fluminense FC).

Ammoniti: 11′ Ercoli (SS Lazio), 13′ Kauã Elias (Fluminense FC), 19′ Gelli (SS Lazio), 26′ Gorgulho (Fluminense FC), 27′ Víctor Kauan (Fluminense FC), 48′ Baron (SS Lazio), 50′ Volpe (SS Lazio).

Espulsi: 65′ Wallace (Fluminense FC).

Note: recupero 1’pt, 4’st. Calci d’angolo: 5-3. Temperatura: 22°C (Prevalentemente soleggiato).