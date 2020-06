Sconcerti: «Lo scudetto sarà assegnato tra l’11ª e la 14ª giornata»

Le parole di Mario Sconcerti, ai microfoni di Calciomercato.com, in merito alla lotta scudetto tra Juve e Lazio

«La Juve ha fatto passi importanti nel nuovo inizio: ha staccato Lazio e Inter e a tratti ha anche giocato un buon calcio. Non così la Lazio che ha perso sul campo la sua bellezza, quella velocità e continuità di azione che la portavano ad essere pericolosa con qualsiasi schema di gioco. Lo scudetto è in bilico, questo è certo. Sarà assegnato tra l’11ª e la 14ª giornata, cioè tra il 4 e il 15 luglio. La Juve avrà il suo derby, poi il Milan a San Siro, l’Atalanta in casa e il Sassuolo in trasferta. La Lazio Milan in casa, poi partita a Lecce, in casa con il Sassuolo e poi trasferta ad Udine. È l’unico vero momento possibile per prendere punti alla Juve e la giornata successiva, il 20 luglio, ci sarà Juventus-Lazio».