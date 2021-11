Sconcerti: «Milinkovic e Luis Alberto decisivi con la Juve»

Sconcerti ha detto la sua su Lazio-Juventus, big match che è in programma domani alle 18 allo stadio Olimpico

Sconcerti ha detto la sua su Lazio-Juventus, big match che è in programma domani alle 18 allo stadio Olimpico. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

«Una Lazio senza Immobile è sempre una cosa strana. Torneremmo al falso nueve. La Juve con Morata e Chiesa non sta benissimo, ma in generale. Anche la Juve ha qualche problema. E’ una partita aperta, che può essere decisa da Milinkovic e Luis Alberto, mentre Cataldi è un uomo cucito addosso a Sarri. E’ una partita da tripla, ma la vera partita è Inter-Napoli, che sono in corsa per il campionato».