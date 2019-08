Sconcerti: «Lazio squadra moderna. Con Milinkovic alla pari di Inter e Juve»

Il pensiero di Mario Sconcerti sul mercato della Lazio e sulla rosa

Manca ancora molto alla chiusura del calciomercato e tutto può succedere. Per ora però Milinkovic è ancora un giocatore della Lazio. Il pensiero di Mario Sconcerti ai microfoni di calciomercato.com.

«Se la Lazio riuscisse a tenersi Milinkovic, avrebbe una squadra non inferiore a Inter e Napoli. A parte lui e Immobile, che sanno vincere le partite da soli, da anni la Lazio è una squadra equilibrata: ha sofferto una volta i ritardi di Luis Alberto e una i capricci di Milinkovic. Adesso è inaspettatamente nelle migliori condizioni di squadra: non ha polemiche e vuoti tecnici. Non si è rinforzata, ma si è perfezionata. E se cresce la quota gol di Correa, la Lazio finisce direttamente alle spalle della Juve permettendosi di metterla in difficoltà: è la squadra più moderna che ci sia in questo momento».