Calciomercato Lazio, Durmisi sempre più vicino al Fenerbahce

Calciomercato Lazio, continua la trattativa tra i biancocelesti e i turchi per il danese

Se ne parla già da molte settimane. Riza Durmisi è uno dei giocatori biancocelesti in uscita e la società sta cercando un accordo con un club per liberare la casella del danese. La squadra in pole è il Fenerbahce. In Turchia, anzi, sono sicuri che l’affare si chiuderà nelle prossime ore.

Come riporta il portale Acunn.com l’unico nodo rimane la formula del trasferimento: la Lazio avrebbe acconsentito alla formula del prestito ma con l’obbligo di acquisto a 4 milioni cosa che ai turchi non piace particolarmente. C’è comunque ottimismo per la chiusura della trattativa.