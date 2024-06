Scalvini Italia, allarme per Spalletti. Europeo a RISCHIO: le condizioni del difensore

Scalvini Italia, dopo Acerbi il tecnico toscano rischia di perdere anche un altro difensore: le sue condizioni attuali

Questa non ci voleva per Luciano Spalletti a pochi giorni dalla gara d’esordio contro l’Albania per l’Europeo. Dopo Acerbi, il tecnico di Certaldo rischia di dover fare a meno per Euro 2024 di Scalvini, il quale durante l’ultima partita di oggi tra Atalanta e Fiorentina è uscito anzitempo per infortunio.

Da quanto è stato riscontrato dopo la prima analisi, il calciatore ha subito un trauma distorsivo al ginocchio sinistro