Sassuolo, le ultime in vista della sfida di sabato con la Lazio: i dubbi di Dionisi

Sassuolo, a pochi giorni dalla sfida casalinga contro la Lazio: le ultime da Reggio Emilia in vista della gara con i biancocelesti

Archiviata la sosta per la Nazionale, la Lazio sabato torna in campo per sfidare il Sassuolo di Dionisi che precede la gara di Champions contro il Feyenoord. A pochi giorni dalla partita, il Sassuolo prosegue la sua preparazione con Dionisi che deve fare i conti con diversi dubbi di formazione.

Secondo quanto riporta Sassuolo News, Obiang ha dato forfait e i neroverdi hanno svolto quest’oggi una seduta pomeridiana basata su riscaldamento, torello, esercitazioni per reparto, giochi di posizione e poi una partitella a campo ridotto. Da valutare Toljan, Viti ed Henrique.