Sassuolo-Lazio, a pochi giorni dalla trasferta di sabato contro gli emiliani ecco tutti i precedenti della sfida

Archiviata la sosta per le nazionali, torna in campo la Lazio che sfiderà sabato sera al Mapei Sadium il Sassuolo di Dionisi. Le due squadre si affronteranno per la 22° volta nella loro storia, e nei 21 precedenti il bilancio è in favore della squadra di Sarri con 12 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte.