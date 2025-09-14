Sassuolo Lazio: cronaca, sintesi, moviola e diretta LIVE

Sassuolo Lazio, allo Mapei Stadium il match valido per la terza giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

Domenica 14 settembre, ore 18:00: il Mapei Stadium accende i riflettori su Sassuolo-Lazio, terza giornata della Serie A 2025/26. Una sfida che oppone due squadre con stati d’animo contrastanti, ma accomunate dalla voglia di riscatto e punti pesanti. Segui il LIVE su Lazionews24:

Sassuolo: è già tempo di reagire

Il Sassuolo di Fabio Grosso, alla sua prima esperienza in Serie A sulla panchina neroverde, ha bisogno di una svolta. Dopo il ritorno nella massima serie, le prime due uscite hanno portato solo delusioni: 0-2 contro il Napoli e 1-3 contro la Cremonese. Le difficoltà difensive e l’adattamento al ritmo della categoria sono evidenti. Davanti ai propri tifosi, serve una risposta. Pinamonti è chiamato a sbloccarsi, mentre Berardi resta il leader tecnico ed emotivo.

Lazio: fiducia ritrovata

La Lazio di Sarri arriva con entusiasmo dopo il 4-0 rifilato al Verona. Il gioco fluido e l’efficacia offensiva, con Castellanos e Zaccagni protagonisti, fanno ben sperare. L’obiettivo è chiaro: continuità e slancio verso l’alta classifica.

1′ INIZIA IL MATCH!

24′ ESPULSIONE SASSUOLO – Cartellino rosso ai danni di Vranckx, biancocelesti in superiorità numerica in campo

26′ TOLTO IL CARTELLINO ROSSO! – Niente rosso per Vranckx, il Var cambia la decisione dell’arbitro

FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Vranckx; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.



LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.