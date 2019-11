Sassuolo-Lazio, i precedenti con l’arbitro Chiffi

Sassuolo-Lazio al signor Daniele Chiffi della sezione di Padova. Il fischietto veneto ha finora arbitrato la Prima Squadra della Capitale solo in due occasioni

La prima gara in questione risale al 7 febbraio scorso ed i biancocelesti ospitarono all’Olimpico l’Empoli nella 23ª giornata di Serie A. La gara aveva visto la Prima Squadra della Capitale imporsi sui toscani grazie al calcio di rigore trasformato da Felipe Caicedo.

Successivamente, Chiffi ha diretto anche la gara Lazio-Chievo dello scorso campionato valida per la 33ª giornata. L’incontro del 20 aprile scorso si è concluso sul 2-1 per i clivensi. In passato, l’arbitro padovano aveva diretto un match della Lazio Primavera: quest’ultimo risale al 10 novembre 2012, giorno nel quale la formazione biancoceleste guidata da Alberto Bollini pareggiò per 2-2 con la Roma in occasione della 10ª giornata del campionato di categoria. Tra i calciatori a disposizione oggi di mister Simone Inzaghi, Danilo Cataldi era l’unico calciatore presente nel derby Primavera diretto da Chiffi.