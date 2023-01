Sassuolo Lazio, emergenza in difesa per Sarri: Patric in preallarme

In vista della gara di domenica contro il Sassuolo Sarri deve far fronte all’emergenza in difesa: si scalda Patric

Dopo la sconfitta contro il Lecce e il pareggio contro l’Empoli, la gara di domenica in trasferta contro il Sassuolo diventa fondamentale per la Lazio per riprendere il cammino e la corsa al quarto posto, il grande obiettivo stagionale.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Sarri deve far fronte ad un’importante emergenza difensiva: Lazzari è squalificato, Gila sarà out per una contusione al piede che non gli dà tregua da inizio anno (rischia di saltare anche l’ottavo di Coppa Italia contro il Bologna) mentre Casale ieri non si è allenato per la febbre e resta in forte dubbio. Accanto a Romagnoli dovrebbe dunque esserci Patric, con Marusic a sinistra e Hysaj a destra. Sarri ha ancora tre allenamenti per sciogliere le riserve.