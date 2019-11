Sassuolo – Lazio, De Zerbi: «Sarà molto dura»

Lazio, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi in conferenza stampa.

Intervenuto in conferenza stampa, Roberto De Zerbi ha presentato la partita contro la Lazio in programma domani a Reggio Emilia: «Una gara difficile perché la Lazio è forte da anni, sa difendere e ripartire, ha organizzazione. E’ una delle squadre che per mezzi e potenziale è tra le più forti e questo fa capire il tipo di difficoltà della gara, noi cerchiamo di portare la nostra qualità in campo, provando a ricominciare come abbiamo finito con il Bologna»

Sul periodo vissuto in casa Sassuolo, dopo la scomparsa di Adriana Spazzoli, moglie del defunto Giorgio Squinzi: «Un momento difficile, vanno a mancare in 50 giorni i nostri proprietari, non è un momento bellissimo. Cercheremo di stare vicini ai figli e cercheremo di onorarli con massimo impegno e serietà per quello che è stato il loro desiderio, il loro sforzo economico, il loro sogno».