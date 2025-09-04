Sassuolo Lazio: data, orario, probabili protagonisti e dove vedere la partita

Sassuolo Lazio: ecco la data, l’orario, le probabili protagonisti e dove vedere la prossima partita di Serie A dei biancocelesti

Archiviata la vittoria contro l’Hellas Verona, la Lazio di Maurizio Sarri – tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato – si prepara a tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali. Il prossimo impegno di Serie A vedrà i biancocelesti affrontare il Sassuolo nella terza giornata di campionato. La sfida è in programma sabato 14 settembre alle ore 18:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Un test importante per la Lazio di Sarri

Dopo un avvio di stagione altalenante, la gara contro i neroverdi rappresenta un banco di prova fondamentale per confermare i progressi mostrati nella prima uscita casalinga. L’obiettivo è chiaro: conquistare la seconda vittoria consecutiva e, soprattutto, la prima affermazione in trasferta della stagione.

Sarri potrà contare su uomini chiave come Zaccagni, capitano, capace di trasformare in oro ogni pallone giocabile, e Castellanos, bomber argentino dotato di visione di gioco e precisione. Attenzione anche a Pedro, esterno spagnolo imprevedibile, pronto a sfruttare ogni spazio lasciato dalla difesa avversaria.

Il Sassuolo e la voglia di riscatto

Dall’altra parte, il Sassuolo guidato da Fabio Grosso, allenatore giovane e ambizioso, cercherà di sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà i capitolini. I neroverdi puntano sulla qualità di Domenico Berardi, attaccante mancino e leader tecnico della squadra, e sulla freschezza di giovani talenti come Andrea Pinamonti.

Dove vedere Lazio-Sassuolo in TV e streaming

Il match sarà trasmesso in co-esclusiva su DAZN – disponibile in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale su Smart TV, PC, smartphone, tablet e console – e su Sky, sui canali dedicati al calcio italiano.

Con la pausa per le Nazionali ormai alle spalle, l’attesa cresce: Lazio e Sassuolo sono pronte a regalare spettacolo in una sfida che potrebbe già dire molto sulle ambizioni stagionali di entrambe le squadre.