Sassuolo Lazio, il caso Vranckx Rovella: dal rosso diretto al giallo dopo il VAR. Le dichiarazioni di Rocchi

Il match di Serie A tra Lazio e Sassuolo non è stato solo una sfida sul campo, ma anche un nuovo capitolo nel dibattito sull’uso del VAR. L’episodio che ha acceso le polemiche riguarda Aster Vranckx, centrocampista belga classe 2002 del Sassuolo, espulso inizialmente per un intervento su Nicolò Rovella, regista della Lazio ed ex Monza.

Il rosso di Tremolada e la revisione al monitor

Al 40° minuto, l’arbitro Matteo Tremolada ha estratto il cartellino rosso diretto nei confronti di Vranckx per un pestone sul piede di Rovella. La decisione ha immediatamente scatenato la rabbia dei giocatori biancocelesti, convinti della gravità del fallo. Tuttavia, dopo essere stato richiamato alla On Field Review, Tremolada ha rivisto le immagini e ha deciso di declassare la sanzione a cartellino giallo, classificando l’intervento come “step on foot” e non come “grave fallo di gioco”.

Le comunicazioni dalla Sala VAR

Durante la trasmissione Open Var su DAZN, condotta da Federica Zille e dal designatore arbitrale Gianluca Rocchi, sono stati trasmessi i dialoghi tra la Sala VAR e l’arbitro. Nei primi filmati si sente chiaramente: «Da togliere, è uno step on foot, ti consiglio un on field review Paride per rivalutare il cartellino rosso. È sul collo, per noi è più uno step on foot».

Il commento di Rocchi

In studio, Rocchi ha spiegato la decisione: «Il cartellino corretto è il giallo, ma non mi sorprende il rosso perché ho chiesto molta severità sui falli pericolosi. Sulle chiare occasioni da rete ho chiesto di essere meno severi, ma sui gravi falli di gioco voglio il massimo rigore. L’obiettivo è sempre tutelare l’incolumità del giocatore».

Rocchi ha inoltre difeso l’operato di Tremolada, sottolineando come l’arbitro abbia agito con attenzione e serenità, sfruttando il supporto del microfono aperto per garantire trasparenza nelle decisioni.

Un episodio che alimenta il dibattito

Il caso Vranckx-Rovella si aggiunge alla lista di episodi controversi della stagione, riaccendendo il confronto sull’interpretazione dei falli e sull’uniformità dei criteri arbitrali. Un tema che, a ogni giornata di campionato, continua a dividere tifosi e addetti ai lavori.